張學友「神級」般演出 劉若英：我憑什麼覺得夠了

劉若英化身粉絲朝聖張學友演唱會。(圖/本報系資料照）

「歌神」張學友從2月11日開始，將在台北小巨蛋一連舉辦六場售票演唱會，暌違五年的演唱會宛如百老匯音樂劇，加上首首經典歌曲，都讓所有粉絲讚嘆不已，劉若英在朝聖完後也直呼「無法用三言兩語形容」。

劉若英表示演唱會前還帶小孩去動物園玩，原以為看演唱會時會累到沒力氣吶喊，沒想到不僅從頭叫到尾，結束後還意猶未盡，想到巨蛋門口繼續揮舞螢光棒，對於張學友毫無冷場的演出，劉若英大讚雖已經是「歌神」，但每場表演仍能不斷超越自己，讓她心生敬佩之意，更將張學友設定為努力的目標，直呼「如果歌神 55歲都這樣敬業，我們有什麼藉口以為自己夠了」。

(中時電子報)