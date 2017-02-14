元宵𪹚龍高潮迭起 化龍返天畫句點
連日寒流來襲，苗栗元宵民俗踩街𪹚龍系列活動，一波波猛烈的鞭炮？𪹚旺群眾熱情，13日深夜至14日凌晨的化龍返天儀式，6尾祥龍最後再次接受炮火洗禮後，化為一縷輕煙升上天庭，象徵為𪹚龍系列活動畫下圓滿句點。
今年𪹚龍系列自祥龍點睛、舞龍競技到民俗踩街，乃至於最高潮的𪹚龍之夜，多數活動是在寒流來襲的低溫下舉行，但不減民眾熱情，各有成千上萬人圍觀、體驗，9尾祥龍分3個場地接受數萬串炮火洗禮，龍隊賣力演出，期間商家的包龍更驚險刺激，讓觀眾印象深刻。
苗栗市長邱炳坤13日晚在化龍返天儀式，率同工作團隊誠心感謝天公保佑，也預告2018苗栗𪹚龍20周年，會更虔敬的籌備相關事宜，為這項客庄12大節慶做更周全與完美的準備。
子時一到，6尾祥龍在苗栗市五文昌廟參加化龍返天儀式，包括韜略龍隊、苗栗龍藝、嘉盛舞龍隊、福星社區發展協會龍隊、俐興裝潢祥龍隊及今年新增的聯合大學土木系龍隊。
6友龍隊依序演出後，由邱炳坤進入廟內，並帶領市民代表會主席賴桂煖及市民代表、里長等，上奏表章儀式，祥龍則以蟠龍向上，再以表章引燃火焰，分火給6尾祥龍龍主化龍返天，祥龍化作祥煙回到天庭。
(中時)
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