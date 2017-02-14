旅遊公會：事故車相當高級、司機休息2天才出勤
蝶戀花旅行社一日賞櫻團所搭乘的遊覽車，昨（5）日在國道五號翻覆，至今已造成32死；雖然詳細事故原因目前尚在調查中，但外界對於車況、司機的精神狀況多有質疑，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽今表示，該意外車輛相當高級、司機也有經過充分休息才出勤。
由於這輛翻覆的遊覽車車齡近19年，遭到外界質疑安全性，還有人好奇，它是否為拼裝車？李奇嶽未明確答覆，僅指出這輛VOLVO的遊覽車價值約900至1000萬，相當好、相當高級，還配有油壓式剎車與防爆輪胎。
另外，關於外傳司機沒有保險、疑似過勞等說法，李奇嶽回應，司機保險是屬車行事務，與旅行社無關；他並強調司機是休息2天後才出勤，並未連續上班，且昨日在不需要駕駛時，也有休息3個多小時。
(中時電子報)
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