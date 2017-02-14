新疆查處7起傳播暴恐案件 多人被刑拘

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中國大陸新疆互聯網信息辦公室表示，已依法查處7起網路傳播違法訊息案；涉案人利用網路等平台宣揚及傳播恐怖暴力、宗教極端思想、民族分裂的文字、影音畫面等，這些人均被刑拘。

大陸天山網今天報導，新疆互聯網信息辦公室、新疆自治區公安廳、新疆通信管理局接獲民眾舉報7起在網上傳播違法訊息的案件。

這些案件分布在溫宿縣、庫車縣、和田地區、博樂市、吐魯番市、烏魯木齊市等地；涉及不法事由為儲存、傳播暴恐影音畫片、宣揚宗教極端思想及言論、散布虛假恐怖訊息、惡意攻擊自治區維穩措施等。

中共新疆黨委書記陳全國上任半年，陸續透過各種方式嚴控新疆。去年10月，他在中共新疆維吾爾自治區第九次代表大會上說，要緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標，構建反恐維穩長效機制，進一步重視加強南疆工作等。1060214

(中央社)