林書豪撞破頭的中鋒 湖人有意延攬
外傳美國職籃NBA洛杉磯湖人隊有意召募前密爾瓦基公鹿隊中鋒桑德斯（Larry Sanders）。桑德斯曾與林書豪在球場交手，兩人曾頭碰頭對撞，以致林書豪破頭血流。
「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）記者布瑞斯納翰（Mike Bresnahan）在個人推特頁面貼文說，湖人最近曾會晤今年28歲的桑德斯。
而根據美國運動網站SB Nation報導，他因躁鬱的緣故，自2014年12月後就消失在籃球場上。不過目前湖人陣容15人滿額，若確定要與他簽約，可能有1人得打包。
另據數據網站Basketball Reference統計，桑德斯效力公鹿5個球季，其中有4個球季，使球隊每百次進攻機會的丟分數據（DefRtg）不超過100分，顯見桑德斯防守有一定的水準。
2013年元月也就是林書豪效力休士頓火箭隊期間，有場公鹿對火箭的比賽，戰至第3節因林書豪與他頭碰頭對撞，林書豪頭破流血而被提前換下場。1060214
(中央社)
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