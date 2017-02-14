王建民前隊友辣妻 比基尼孕照曝光

我要評比

2017年「運動畫刊」的泳裝特刊，因收錄前紐約洋基隊球星基特名模辣妻戴維斯的好身材增色不少，更有消息說，她這一系列的泳裝照，是得知懷孕數週後拍攝的。

王建民過去效力洋基招牌伸卡球虎虎生風，鎮守游擊大關的基特（Derek Jeter）守備密不透風，是王建民可以放膽投伸卡無後顧之憂的關鍵。

基特高掛手套之後，努力做人終於有了好消息，戴維斯（Hannah Davis）肚皮正要漸漸隆起，不過不同於其他名流專拍凸肚的比基尼孕照，運動畫刊（Sports Illustrated）蒐羅的基特辣妻比基尼留影，身材沒走樣。

戴維斯是在基特的專屬網站 The Players’Tribune貼文，宣布自己懷孕的喜訊，這對佳偶正滿心喜悅等待女娃娃的降臨。1060214

(中央社)