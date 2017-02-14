周杰倫大方貼照 分享昆凌再懷胎
歌手周杰倫今晨在臉書上貼出一張老婆昆凌懷孕的照片，他寫著，「情人節，該媽咪的前世情人到來了，祝大家情人節『女子』快樂啦」，粉絲也恭喜他一家湊成「好」。
昆凌再度懷孕，昆凌與周杰倫婚後育有一女Hathaway（小周周），曾透露想在25歲前生3胎的她，卻因罹患「多囊性卵巢症候群」影響了生孩子的計畫。
不過，今天清晨周杰倫大方在臉書貼出昆凌孕肚，認了昆凌真的懷孕。周杰倫說，「情人節，該媽咪的前世情人到來了，祝大家情人節『女子』快樂啦」。
照片中昆凌、周杰倫一起搭乘遊艇，昆凌戴著墨鏡、草帽，穿著短褲、比基尼造型上衣，露出孕肚，周杰倫則坐在一旁，兩人臉上掛滿笑容，沉浸在迎接家庭新成員的喜悅中。
粉絲也開心祝賀，「恭喜阿～看來女子湊成個好了」、「恭喜有個『女子』家庭」、「好幸福」。1060214
(中央社)
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