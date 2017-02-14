遊覽車翻覆意外 台北慈濟2傷者穩定

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國道五號接三號南下車道，昨晚發生遊覽車翻覆意外，台北慈濟醫院收治兩位傷者，分別是64歲李姓男子和56歲妻子，經緊急救治後，兩人傷勢逐漸穩定。

台北慈濟醫院今天指出，兩名傷者是夫妻，昨晚10時左右被送至台北慈濟醫院。副院長張耀仁表示，兩位傷者到院時生命跡象穩定、意識清楚，女性病患臉部有撕裂傷，凌晨到開刀房進行臉部傷口縫合，凌晨3時轉進普通病房進行傷口後續處理。

李男傷勢較為嚴重，除了臉部多處深部撕裂傷，還有右側第三至第六肋骨骨折、肩膀脫臼，今天凌晨2時到開刀房進行脫臼復位、臉部傷口縫合，5時20分轉進加護病房並插管治療，目前仍需密切觀察肺部挫傷情形。

據家屬口述，無其他親友同行，事故發生當時兩人在睡夢中，遊覽車翻覆後驚醒，隨後被救出並送至醫院。台北慈濟醫院昨晚已啟動創傷小組全力救治，並密切觀察傷者後續狀況。1060214

(中央社)