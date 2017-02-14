安理會譴責北韓射彈 南韓關注
南韓媒體報導，聯合國安理會13日召開緊急會議，譴責北韓12日試射北極星2型中程彈道飛彈。
南韓媒體解讀，安理會並非在北韓每次發射飛彈時都發表對媒體聲明，而這次安理會緊急召開會議，就發表聲明達成一致，說明安理會對北韓挑釁持非常嚴肅的態度。
南韓聯合新聞通訊社今天報導，會議前，15個安理會理事國針對北韓射彈發表聲明達成共識。
安理會聲明指出，北韓此次射彈嚴重違背安理會的相關決議，北韓挑釁對東北亞局勢構成嚴重威脅，並敦促北韓停止挑釁，遵守國際義務。
聲明還警告，若北韓今後繼續挑釁，安理會將採取另外重大措施。
南韓、美國、日本12日共同要求安理會緊急召開會議，討論北韓試射中程彈道飛彈的應對方案。1060214
(中央社)
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