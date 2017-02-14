宋仲基春季服飾亮相 就是帥

我要評比

今天情人節，韓流明星宋仲基公開一組由他代言的服飾品牌TOPTEN 10的最新海報。

南韓「亞洲經濟」報導，在公開的照片中，宋仲基身穿TOPTEN 10春季新款服飾，展現多樣魅力，帥氣逼人。

24日，宋仲基將由首爾南下，前往釜山舉行粉絲簽名會。1060214

(中央社)