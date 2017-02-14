台9線宜蘭五結塌陷搶修 北上單線通行

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台9線宜蘭五結中正路一段北上一處路口，13日疑因污水下水道工程施工不慎塌陷，面積約25平方公尺，交通一度封閉。經相關單位搶修後，14日已恢復單線通行。（公路總局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月14日

台9線宜蘭五結中正路一段北上一處路口，昨天疑因污水下水道工程施工不慎塌陷，面積約25平方公尺，交通一度封閉。經相關單位搶修後，今天上午已恢復單線通行。

台9線北上88.3公里處（五結鄉中正路一段附近）一處路口，近來在進行污水下水道系統工程，但在昨天傍晚約6時出現約25平方公尺的大坑洞，深度約有1個人深，所幸無人傷亡。

宜蘭縣工務處事後調查，這起意外疑因施工不慎，造成自來水管破裂，進一步引發塌陷。昨天深夜起，已在現場放置警告管制標誌，修復處理，北上路段封閉，並調用南下1個車道替代北上路段。

公路總局第四區養護工程處今天說，塌陷現場經過承包商以相關水泥系材料回填，蓋上鐵板後，北上路段已在上午開放單線管制通行；預計中午前後舖設瀝青混凝土，開放正常通車。1060214

(中央社)