翻車點遭指太彎 高公局：4處限速提醒

我要評比

一輛遊覽車昨天在國道5號接國道3號路段翻車，有網友質疑事故地點太彎。交通部台灣區國道高速公路局今天表示，兩個國道間都是利用環狀匝道銜接，昨天事故路段共設有4處限速提醒標誌。

高公局說，銜接不同國道的匝道都環狀設計，因有彎道，都有速限標誌。

高公局表示，昨天事故發生在國5接國3的匝道路段，距南港隧道不遠，而從南港隧道出口到事故點，共有4處速限40公里標誌，提醒車輛前方有彎道，應減速慢行，所有駕駛人都應小心謹慎。

據高公局了解，事故點以往曾有小事故，但從未發生過重大車禍。

目前，銜接國道的匝道速限依主線速限標準而不同，為40公里或60公里。1060214

(中央社)