少女時代單飛各顯神通

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南韓天團「少女時代」金雞年迎接出道10週年，成員太妍將於2月底發布新專輯。少女時代成員新年來單打獨鬥，各顯神通。

南韓「亞洲經濟」報導，這是太妍自2015年10月以個人身分單飛出道後，2年來首度發布的正規專輯。

新年開始，太妍成為少女時代單飛第4位出擊成員。

潤娥演出的首部電影「共助」觀影人次達700萬，俞利也憑藉首部電視劇「被告人」大展演技，徐玄於1月發布的首張個人專輯「Don't Say No」也在各大專輯榜單中取得不俗成績。1060214

(中央社)