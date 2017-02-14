藉畫作行銷家鄉觀光 越南台商重賞徵畫家

為重振八八風災後的高雄市寶來地區觀光，來自寶來的越南台商王源林事後有成回饋鄉梓，成立基金會設立竹梅源文藝獎舉辦油畫比賽，祭出重賞發掘藝術菁英，藉畫作行銷家鄉之美。

王源林是越南富林塑膠工業公司董事長，連續6年榮登越南500大企業，是當地PVC大廠，2014年更獲得越南50大最佳企業殊榮。

寶來昔日以溫泉聞名遐邇，歷經莫拉克風災肆虐，風華不再，在寶來種植林木近30年的王源林，看著寶來的沒落，心有不捨，一本企業家愛鄉情懷，一直想盡己之力重振寶來觀光。

熱愛藝術的王源林於是成立財團法人王源林文化藝術基金會，2015年舉辦首屆竹梅源文藝獎全國油畫比賽，以看見寶來的美為主題，祭出重賞吸引全國藝術家參賽，前3名獎金分別為新台幣30萬、20萬、15萬元；2016竹梅源文藝獎畫作則以高雄六龜、旗山、美濃等地人、事、物、景為主題，今年比賽主題將擴大到嘉義、台南、高雄、屏東、台東南部地區。

竹梅源文藝獎2016全國油畫比賽得獎作品展即日起至19日在高雄市岡山文化中心展出，王源林日前到展場頒獎表揚得獎者。他說，這項比賽將年年持續舉辦，挖掘更多優秀藝術家從各個角度透過畫作，讓大家看見台灣更多地方的美。

其中，來自新竹的陳顯章以美濃「東門樓憶舊」作品，以傳神筆觸描繪美濃東門樓滄桑，勇奪竹梅源文藝獎2016全國油畫比賽冠軍，抱走30萬元大獎。陳顯章也曾獲第26屆國軍文藝金像獎水彩類第1名、27屆油畫類第1名。1060214

(中央社)