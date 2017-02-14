國道車禍傷亡慘 蘇嘉全率朝野黨團默哀

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立法院長蘇嘉全14日出席國會頻道開播記者會，率朝野立法院黨團為13日晚間發生的國道遊覽車車禍罹難者默哀1分鐘。中央社記者蘇龍麒攝 106年2月14日

立法院長蘇嘉全今天出席國會頻道開播記者會，率朝野立法院黨團為昨晚發生的國道遊覽車車禍罹難者默哀1分鐘。

國道5號接國道3號南下車道昨天晚9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡，目前32人死亡，12人傷。

立法院上午舉辦國會頻道開播記者會，由於昨天發生嚴重車禍，主辦單位主動撤下所有慶祝花籃，原本預定的切蛋糕儀式也取消，又適逢情人節，原本蘇嘉全打算送在場者1人1朵玫瑰花，主辦單位也決定取消。

蘇嘉全致詞前邀與會者起立，包括立法院副院長蔡其昌、國家通訊傳播委員會主任委員詹婷怡、民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘、時代力量黨團總召徐永明與親民黨團幹事長陳怡潔等人為不幸事件默哀1分鐘。1060214

(中央社)