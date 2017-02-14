限量1314 微信推出線上黃金紅包服務
大陸知名的第三方支付- 微信（wechat）支付平台，在情人節前夕推出新的「黃金紅包」服務，讓用戶不僅能向好友發送現金的線上紅包，未來也將能送出實體的黃金。此服務是由騰訊旗下的財付通與中國工商銀行合作，最新上線的黃金買賣平台。由於正逢情人節檔期，微信更推出限量版1314毫克的黃金紅包，作為情侶之間互傳愛意的一種表現。
據大陸澎湃新聞網報導，繼微信紅包爆紅後，騰訊集團再次與中國工商銀行合作，推出新的線上黃金買賣平台，由工商銀行負責黃金買賣操作。未來微信紅包內不僅有現金，你也將有機會收到真正的黃金，目前每份黃金紅包的上限為1,000毫克，用戶可自行根據浮動金價決定何時賣出或購入。購入黃金無須手續費，但若想賣出折換現金，將收取總金額千分之五的手續費，而每日最高售出金額為20萬元人民幣（約100萬台幣）。
由於上線的時間正逢情人節檔期，微信也推出限量版的1314（一生一世）毫克紅包，讓情侶們能透過這份紅包更加甜蜜。但因為黃金紅包剛剛正式啟動，想發送或接收紅包，必須透過「騰訊微黃金」的公眾帳號才能使用。有興趣的大家，不妨也趕緊開通服務，看看自己的「含金量」到底有多少。
(中時電子報)
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