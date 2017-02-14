經典賽》日媒忌憚王建民 稱「亞洲最強」右投

王建民（美聯社，資料照片）

(11:03更新)日媒分析中華隊經典賽(WBC)陣容，投手預備名單有王建民，稱呼他為「亞洲最強」右投；其中點名需注意旅日左投陳冠宇，可能是中華隊王牌。還提到效力西武的郭俊麟、樂天育成球員宋家豪，以及打過大聯盟的倪福德，指他們近年成績不出色，會是投手群不安因素。

日本專業棒球分析網站《Baseball Channel》昨天針對王建民撰文，指2013年經典賽「建仔」對日本先發6局無失分。並指他以快速下沉球在大聯盟連2年拿下19勝，但2008年起因傷所困；去年在皇家投53.1局，6勝0負，自責分率4.22，有復甦跡象；指王建民若次輪遞補參賽，將成為日本隊可怕的敵人。

陳冠宇去年在日職一軍，先發後援兩頭跑，主投24.2局，戰績1勝1敗，自責分率4.01。倪福德去年披義大犀牛戰袍，後期多為後援，留下6勝6敗、4中繼、8救援，自責分率4.87。王建民被列入經典賽10名特別投手名單，若中華隊晉級第二輪，建仔有機會出征，但日前他透過經紀人表示，希望將機會留給年輕人。

(中時電子報)