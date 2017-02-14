「金鋼狼」休傑克曼來台前 驚曝皮膚癌5度復發
好萊塢巨星休傑克曼(Hugh Jackman)能唱能演戲路超廣，他最廣為人知的角色，莫過於《X戰警》裡的金鋼狼，這一演竟然就是17年，光是長年維持那強健體魄就夠叫人佩服了，今年已經49歲的休傑克曼，如今終於迎來「金鋼狼」的最後旅程，宣布這次演完第三集《羅根》後就要退役，如今已如火如荼全球跑宣傳中，本月底也將造訪台灣，而在這紛亂之際，他在推特貼出傷口照，竟是皮膚癌復發。
出身風光明媚的澳洲，休傑克曼從小就成天沐浴在豔陽下，不知防曬為何物，因此皮膚癌可說是他的「老症頭」，2013年就發現自己罹患了「基底皮膚癌」，2度切除鼻樑上的癌細胞，沒想到卻在接下來18個月內又復發了4次，讓人相當擔心，而今天清晨他又在推特貼出鼻子包紗布的傷照，宣布第五次復發，「另一個基底細胞癌，感謝頻繁替我檢查的超棒醫生，現在一切安好」，告訴眾人他已獲得妥善治療，最後不忘用大寫英文字母，提醒大家「一定要擦防曬」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。