「金鋼狼」休傑克曼來台前 驚曝皮膚癌5度復發

休傑克曼訪台前夕，貼照自曝基底細胞癌五度復發。(左／翻攝自休傑克曼推特、右／達志影像)

好萊塢巨星休傑克曼(Hugh Jackman)能唱能演戲路超廣，他最廣為人知的角色，莫過於《X戰警》裡的金鋼狼，這一演竟然就是17年，光是長年維持那強健體魄就夠叫人佩服了，今年已經49歲的休傑克曼，如今終於迎來「金鋼狼」的最後旅程，宣布這次演完第三集《羅根》後就要退役，如今已如火如荼全球跑宣傳中，本月底也將造訪台灣，而在這紛亂之際，他在推特貼出傷口照，竟是皮膚癌復發。

出身風光明媚的澳洲，休傑克曼從小就成天沐浴在豔陽下，不知防曬為何物，因此皮膚癌可說是他的「老症頭」，2013年就發現自己罹患了「基底皮膚癌」，2度切除鼻樑上的癌細胞，沒想到卻在接下來18個月內又復發了4次，讓人相當擔心，而今天清晨他又在推特貼出鼻子包紗布的傷照，宣布第五次復發，「另一個基底細胞癌，感謝頻繁替我檢查的超棒醫生，現在一切安好」，告訴眾人他已獲得妥善治療，最後不忘用大寫英文字母，提醒大家「一定要擦防曬」。

(中時電子報)