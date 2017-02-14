衝吧烈子 渲洩職場女性怒氣
日本三麗鷗（Sanrio）公司創造卡通人物凱蒂貓(Hello Kitty)，以「可愛」象徵陪伴世界各地孩子成長，但這些孩子長大後，進入職場遇到種種問題怎麼辦？三麗鷗公司又推出一款新的動畫人物-衝吧烈子（Aggressive Retsuko，也稱Aggretsuko），描述日本女生上班族生活，不過衝吧烈子跟凱蒂貓可愛模樣可是大不同。
衝吧烈子的外形像一隻紅熊貓小姐，25歲，在東京一家貿易公司會計部上班。外形十分可愛，但生氣時--例如老闆要她加班或同事戲弄她──她就會變得和凱蒂貓完全相反。頭上會出現「烈」字，表達自己的怒氣。
衝吧烈子每天被塞滿工作，壓力大到只能到卡拉ＯＫ狂唱死亡搖滾樂紓壓、或是去喝啤酒，叫喊著「我會辭職！這不會是我的命運！」
日本社會十分注重禮儀，甚少會有人公開表達自己的情緒。日本社會對女性也有很多限制，例如酒量比男性好並不是一件女性會炫耀的事情。設計這人物的三麗鷗員工表示，他的靈感來自日本的公司文化，很多人在辦公室都感到十分大的壓力，他覺得自己彷佛聽到日本打工一族的「無聲吶喊」，許多日本職場的女性也在衝吧烈子身上找到生活的共鳴。
(中時電子報)
文章來源：BBC
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