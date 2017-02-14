遊覽車人車管理 藍委籲全面檢討

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針對13日晚間賞櫻團遊覽車翻覆造成32死12傷重大車禍事件，國民黨立院黨團聲明，除了向死傷鄉親與家屬表達哀悼與不捨之意，並請政府相關單位協助做好善後工作。要求交通部相關單位徹查事故原因，同時全面檢討是否落實執行遊覽車人與車管理的相關規定。

國民黨團副書記長呂玉玲表示，遊覽車意外可能是司機過勞與車齡太高的問題，她呼籲交通部觀光局應該檢討每個旅行社安排的行程，包括司機駕駛時數以及是否規定兩位駕駛輪班，都應做通盤檢討。

呂玉玲表示，每次提到駕駛工時的問題，業者都會提到說中間會讓駕駛休息，但就算是3、5個小時的休息其實也都是待命，根本沒辦法好好休息，但是作為司機必須要專注駕駛。車輛安全不能寬鬆怠慢的，要嚴格不能放鬆。

國民黨團要求檢討事項包括：

(1)本次事故遊覽車是19年老車，是否為合格車、檢驗紀錄如何？交通部應徹查。

(2)去年有執政黨立委提出「取消12年車齡限制」修法提案，國民黨表達反對交通部應加以重視。

(3)據悉此次事故原因及可能為司機疲勞駕駛與超速所致，對於遊覽車司機工作工時的限制，相關單位是否落實安全檢核？未來如何改善應提出對策。

(4)觀光局應加強隨車導遊責任，監督駕駛員精神狀況與開車異常行為。

(5)研擬修法強制旅行業者必須執行旅客行前的逃生模擬措施。

(6)國旅品質向來低落，民眾詬病已久，政府近來為救觀光強推國旅，交通部是否做好嚴格把關工作？

(旺報)