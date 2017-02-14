孔劉獲選為情人節最想表白的男神

我要評比

熱播韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」中飾演「鬼怪」的孔劉與飾演「陰間使者」的李棟旭人氣沖天，2人獲選為情人節最想表白的男神前兩位。

南韓「亞洲經濟」報導，南韓一家婚姻媒介公司進行的調查顯示，有40%的受訪者表示「情人節最希望表白的男星」是孔劉，其次為李棟旭（34%）。

據報導，朴寶劍（14%）、宋仲基（7%）、南柱赫（3%）、徐仁國（1%）等人氣演員緊隨其後。

調查結果顯示，「最想表白的女星」首位為「國民初戀」秀智（37%），其後依次為AOA雪炫（31%）、RedVelvet成員Irene（20%）與TWICE娜璉（10%）。1060214

(中央社)