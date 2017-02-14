加總理來訪 川普改口貿易關係微調就好

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美國總統川普今天表示，美國將稍微調整和加拿大的貿易關係，不再嚷嚷要大幅重整，此舉料讓來訪的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）感到滿意。

路透社報導，川普在和杜魯道白宮會談後的聯合記者會上表示，他對北美自由貿易協定（NAFTA）最大的疑慮來自墨西哥。川普經常指控墨西哥竊走美國的工作機會。

川普說：「我們和加拿大的貿易關係非常不錯，我們將微調即可。我們將作一些事情，讓雙方國家受惠。」

川普說：「這和南境發生的情況相比，較沒那麼嚴重。多年來，南境方面的交易對美國不公平。」

法新社報導，川普今天呼籲美加建立互惠的貿易關係，打造跨界商業橋樑，不過，仍誓言要稍事調整雙方貿易關係。

川普表示，「我們瞭解我們兩國在國際商業上合作後，將會更強大。」儘管如此，川普也誓言改變在即。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則在首次拜訪美國新總統之際，小心翼翼避開雙方貿易關係問題，僅表示「雙方會一直是彼此最不可或缺的夥伴」。

美加兩國不但有全球最長的共同邊界，貿易關係也很密切，加國3/4出口輸往美國，美國也有約30州的主要出口目的地是加拿大。1060214

(中央社)