加總理來訪 川普改口貿易關係微調就好
美國總統川普今天表示，美國將稍微調整和加拿大的貿易關係，不再嚷嚷要大幅重整，此舉料讓來訪的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）感到滿意。
路透社報導，川普在和杜魯道白宮會談後的聯合記者會上表示，他對北美自由貿易協定（NAFTA）最大的疑慮來自墨西哥。川普經常指控墨西哥竊走美國的工作機會。
川普說：「我們和加拿大的貿易關係非常不錯，我們將微調即可。我們將作一些事情，讓雙方國家受惠。」
川普說：「這和南境發生的情況相比，較沒那麼嚴重。多年來，南境方面的交易對美國不公平。」
法新社報導，川普今天呼籲美加建立互惠的貿易關係，打造跨界商業橋樑，不過，仍誓言要稍事調整雙方貿易關係。
川普表示，「我們瞭解我們兩國在國際商業上合作後，將會更強大。」儘管如此，川普也誓言改變在即。
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則在首次拜訪美國新總統之際，小心翼翼避開雙方貿易關係問題，僅表示「雙方會一直是彼此最不可或缺的夥伴」。
美加兩國不但有全球最長的共同邊界，貿易關係也很密切，加國3/4出口輸往美國，美國也有約30州的主要出口目的地是加拿大。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。