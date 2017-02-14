護包女見警心虛落跑 被逮起出安毒
持有毒品42歲紀姓女子，13日騎車行經沙鹿區鎮南路時，因仔細護包且東張西望遭警盤查，不料，支援警力抵達時，紀女棄車逃逸狂奔30公尺遠，最後被警方制伏在地，起出0.32公克安非他命及吸食器等證物，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。
員警陳彥融表示，昨日上午巡邏時在鎮南路二段與四平街口，見紀姓女子騎乘機車左顧右盼行跡怪異，上前盤查發現她眼神閃爍，且緊抓隨身包包察看周遭環境，似乎包包裡裝有什麼東西，查覺可能意圖逃跑，不出所料，當支援警力到達後，紀姓女子突然棄車拔腿就跑。
兩名員警立刻手刀上前追緝，紀女狂奔20公尺後當場被制伏在地，困獸猶鬥還踢到員警，警方在其隨身包包中起出1包0.32公克安非他命、吸食器及玻璃球；紀女稱因知道違法，害怕被抓才逃跑，對持有毒品坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。