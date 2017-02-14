護包女見警心虛落跑 被逮起出安毒

警方捉到紀姓女子。（陳淑娥翻攝）

紀姓女子遭制伏在地。（陳淑娥翻攝）

持有毒品42歲紀姓女子，13日騎車行經沙鹿區鎮南路時，因仔細護包且東張西望遭警盤查，不料，支援警力抵達時，紀女棄車逃逸狂奔30公尺遠，最後被警方制伏在地，起出0.32公克安非他命及吸食器等證物，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

員警陳彥融表示，昨日上午巡邏時在鎮南路二段與四平街口，見紀姓女子騎乘機車左顧右盼行跡怪異，上前盤查發現她眼神閃爍，且緊抓隨身包包察看周遭環境，似乎包包裡裝有什麼東西，查覺可能意圖逃跑，不出所料，當支援警力到達後，紀姓女子突然棄車拔腿就跑。

兩名員警立刻手刀上前追緝，紀女狂奔20公尺後當場被制伏在地，困獸猶鬥還踢到員警，警方在其隨身包包中起出1包0.32公克安非他命、吸食器及玻璃球；紀女稱因知道違法，害怕被抓才逃跑，對持有毒品坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)