川普提「一中政策」陳建仁：台美兩岸同等重要

總統府上午發布新聞稿指出，副總統陳建仁10日上午接受法國《十字架報》專訪。針對兩岸關係，他表示，美國總統川普提到「一中政策」問題，政府也是要等事態明朗的時候才能瞭解，但是對於台美關係與兩岸關係，政府都同等重視，並努力要來維持良好的關係。

陳建仁指出，川普政府剛剛上任，除了國安顧問、國務卿及國防部長等閣員已上任外，相關的資深官員，包括國務院和國防部的官員都還沒確定，他的亞太政策也不是很明朗，但是在川普政府當中有很多位官員的立場對我國相當友善，而且公開表達對我國的支持。

但他強調，實際上對台灣來說，兩岸關係跟台美關係是相同的重要，我們也面對著劇烈的變化還有難以預測的國際現勢。

對於是否擔心北京對抗台灣？陳建仁說，各界都認為，中國大陸在「十九大」之前，會以強化權力穩固及因應外部變局為要務，所以研判對台相關作為應會有所緊縮。

他個人認為，維持台海和平是雙方共同的目標與責任，如總統蔡英文在日前新年與媒體茶敘時也強調，兩岸關係能否峰迴路轉，取決於我們的耐心與堅定的信念，也取決於北京當局對待兩岸關係的未來。

他說，政府也呼籲中國大陸以溝通對話化解分歧，不要採取負面對立的作為，我相信，只要有共同思考兩岸良性互動的發展，兩岸人民及區域各方對台海的和平應該是可以期待的。

兩岸經貿部分，陳建仁指出，因為近年來中國大陸投資環境有變化的影響，像去年核准赴中國大陸投資的件數及金額，比起104年減少24％及12％，占整體對外投資的44％，近年來赴大陸投資的案件已逐漸趨緩。

他說，兩岸經貿關係是台灣對外經貿的重要一環，但我們也避免過度依賴單一市場，跟全世界任何國家都一樣，我們不把所有的雞蛋放在一個籃子裡面，所以新政府的新思維，是希望台灣的經濟改革能發展新的經濟發展模式，加強和全球及區域的連結，積極參與多邊及雙邊的經濟合作與自由貿易的談判。

(旺報)