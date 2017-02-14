美參院通過 金融家梅努欽任財政部長

美國參議院周一晚間通過了由川普提名的金融家梅努欽（Steven Mnuchin）出任新一任美國財政部長，他將主導由川普制定的金融監管和美國稅制改革計畫。

梅努欽去年曾擔任川普競選團隊的財務主任，並在高盛集團任職17年，後於2002年離職，進入對沖基金行業。他是Dune Capital Management LP的聯合創始人之一，並涉足娛樂業，為好萊塢電影融資。

《華爾街日報》報導，預計梅努欽將提名貝爾斯登公司（Bear Stearns Cos.）前首席經濟學家David Malpass擔任財政部最高國際事務職位。高盛集團高管Jim Donovan則可能擔任負責國內金融監管的高級職位。據知情人士透露，華盛頓說客、能源供應商赫世公司（Hess Co., HES）最高政府事務主管Drew Maloney可能出任財政部最高立法事務職位。

(旺報)