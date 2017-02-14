驚!嘉義沿海發現死鴨棄屍20多袋

東石沿海發現大量死鴨棄屍。（呂妍庭翻攝）

東石沿海發現大量死鴨棄屍。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣才傳出私宰烏骨雞染上H5N6 ，昨傍晚有民眾發現東石鄉副瀨村六腳大排出海口有20多袋死鴨，每袋有3到5隻成年鴨，且巳經發臭，嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員立即趕往現場消毒，今天早上由化製車將死鴨運至鹿草焚化廠銷毀，檢體已緊急送驗。

(中時)