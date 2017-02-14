科技x創意x工藝！Fresh Taiwan德國登展獲好評

2017Fresh Taiwan演繹多元創造力 法蘭克福春季展再度展出。（文化部提供）

台灣設計師創意無限！Fresh Taiwan演繹多元創造力，在法蘭克福春季展再度展出獲得好評！

文化部「文化創意產業國際拓展計畫（Fresh Taiwan）」2017年開春集結江口設計、晏誠設計、生活起物、行悅科技、大器創意、良事設計、目逆設計、蛋造設計、路力設計、華惟國際等10家台灣設計品牌，第三度前往德國以國家館形式參加「2017法蘭克福春季消費品展」(Ambiente)。

法蘭克福春季消費品展今年共有100多個國家，超過4400家業者參展，規模盛大。Fresh Taiwan在最具有流行趨勢代表的LOFT館展出，極具爭取國際訂單及媒體曝光優勢，參展品牌包含家具、家飾、燈具及生活科技等多樣類別，吸引國際關注台灣多元、創新且富深度文化內涵的設計品牌之潛在價值。

本次展覽10家參展品牌不僅展出別緻工法創造質感與藝術性並具的現代家飾，還有金屬、原木、陶瓷等材質製作而成的生活傢具傢飾品，以及結合了科技與創意的打氣燈等等。Fresh Taiwan要以台灣文創在法蘭克福建構空間與居所的設計人文風景，傳遞台灣多元創造力，以及台灣當代生活態度，得到買家及媒體很大的迴響。

開展首日中華民國駐德代表處謝志偉代表即自柏林親臨法蘭克福春季消費品展現場，逐一欣賞Fresh Taiwan參展品牌並給予極大的肯定及鼓勵，謝志偉代表表示，台灣的文化造就出的多元創造力不僅創新且富含深度，期許台灣設計師為台灣品牌的國際定位及價值再創優質形象。

Fresh Taiwan參展品牌陸續接洽許多來自德國、英國、荷蘭、法國、捷克、希臘、中國等地買家，並有多家國際媒體對台灣的設計原創力給予肯定，大會主辦人員及參觀者，都對Fresh Taiwan展覽整體形象及商品素質高度讚賞，期待未來能再看到來自台灣的原創力。

Fresh Taiwan法蘭克福春季展再度展出。（文化部提供）

【展覽資訊】「Ambiente 2017法蘭克福春季消費品展」

l 展期 : 2016 / 02 / 10 - 14

l 地點 : Messe Frankfurt, Hall 11.0, LOFT, Booth B41

l 地址 : Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt am Main

文化部「文化創意產業國際拓展計畫（Fresh Taiwan）」2017年開春集結江口設計、晏誠設計、生活起物、行悅科技、大器創意、良事設計、目逆設計、蛋造設計、路力設計、華惟國際等10家台灣設計品牌，第三度前往德國以國家館形式參加「2017法蘭克福春季消費品展」(Ambiente)。

法蘭克福春季消費品展今年共有100多個國家，超過4400家業者參展，規模盛大。Fresh Taiwan在最具有流行趨勢代表的LOFT館展出，極具爭取國際訂單及媒體曝光優勢，參展品牌包含家具、家飾、燈具及生活科技等多樣類別，吸引國際關注台灣多元、創新且富深度文化內涵的設計品牌之潛在價值。

本次展覽10家參展科技x創意x工藝品牌不僅展出別緻工法創造質感與藝術性並具的現代家飾，還有金屬、原木、陶瓷等材質製作而成的生活傢具傢飾品，以及結合了科技與創意的打氣燈等等。Fresh Taiwan要以台灣文創在法蘭克福建構空間與居所的設計人文風景，傳遞台灣多元創造力，以及台灣當代生活態度，得到買家及媒體很大的迴響。

開展首日中華民國駐德代表處謝志偉代表即自柏林親臨法蘭克福春季消費品展現場，逐一欣賞Fresh Taiwan參展品牌並給予極大的肯定及鼓勵，謝志偉代表表示，台灣的文化造就出的多元創造力不僅創新且富含深度，期許台灣設計師為台灣品牌的國際定位及價值再創優質形象。

Fresh Taiwan參展品牌陸續接洽許多來自德國、英國、荷蘭、法國、捷克、希臘、中國等地買家，並有多家國際媒體對台灣的設計原創力給予肯定，大會主辦人員及參觀者，都對Fresh Taiwan展覽整體形象及商品素質高度讚賞，期待未來能再看到來自台灣的原創力。

【展覽資訊】「Ambiente 2017法蘭克福春季消費品展」

展期 : 2016 / 02 / 10 - 14

地點 : Messe Frankfurt, Hall 11.0, LOFT, Booth B41

(中時電子報)