乳癌患者走上紐約時裝週 露疤展自信

為了幫乳癌患者募款，眾多與乳癌對抗、存活下來的女性走上紐約時裝週伸展台，她們有的高舉拳頭，有的裸胸露出手術疤痕，擔任慈善內衣秀的模特兒。

路透社與「每日郵報」（Daily Mail）報導，專為乳房切除或重建患者設計的品牌AnaOno Intimates內衣秀，在奧斯卡獎女星蜜拉索維諾（Mira Sorvino）介紹下拉開序幕。

在這場位於下曼哈頓爆滿的秀當中，十多名模特兒穿著蕾絲內衣、薄紗或針織上衣，踩著厚底高跟鞋及靴子，自信地步上伸展台，迎向觀眾的熱烈掌聲。

設計師杜諾佛里（Dana Donofree）表示，這場秀中有將近一半的模特兒乳癌已經移轉到其他地方或處於末期，在美國，乳癌每年奪去4萬條生命。

2016年確診罹患乳癌的45歲模特兒達戈斯提諾（Chiaro D'Agostino）走完秀後表示：「我感覺自己充滿力量，感受到真正的力量，因為我已經很厭煩為了癌症或沒有胸部不像女性感到羞愧。」

她進一步說：「無論我有無乳頭或胸部，我都是女人。」

AnaOno Intimates品牌創辦人杜諾佛里，27歲確診罹患乳癌後兩邊乳房都遭切除。她在做了重建手術後創立這個品牌，因為她發現一般內衣根本不適合自己。

5週前才動過兩邊乳房預防性切除手術的24歲模特兒摩爾（Paige Moore）對於走秀這件事則說：「我覺得自己很性感，我覺得自己很美，且我感到很自豪，」「我就像這些疤痕一樣性感、令人讚嘆，我就在這裡，我活著且感覺很好，這些才是最重要的。」（譯者：中央社許湘欣）1060214

(中央社)