乳癌患者走上紐約時裝週 露疤展自信
為了幫乳癌患者募款，眾多與乳癌對抗、存活下來的女性走上紐約時裝週伸展台，她們有的高舉拳頭，有的裸胸露出手術疤痕，擔任慈善內衣秀的模特兒。
路透社與「每日郵報」（Daily Mail）報導，專為乳房切除或重建患者設計的品牌AnaOno Intimates內衣秀，在奧斯卡獎女星蜜拉索維諾（Mira Sorvino）介紹下拉開序幕。
在這場位於下曼哈頓爆滿的秀當中，十多名模特兒穿著蕾絲內衣、薄紗或針織上衣，踩著厚底高跟鞋及靴子，自信地步上伸展台，迎向觀眾的熱烈掌聲。
設計師杜諾佛里（Dana Donofree）表示，這場秀中有將近一半的模特兒乳癌已經移轉到其他地方或處於末期，在美國，乳癌每年奪去4萬條生命。
2016年確診罹患乳癌的45歲模特兒達戈斯提諾（Chiaro D'Agostino）走完秀後表示：「我感覺自己充滿力量，感受到真正的力量，因為我已經很厭煩為了癌症或沒有胸部不像女性感到羞愧。」
她進一步說：「無論我有無乳頭或胸部，我都是女人。」
AnaOno Intimates品牌創辦人杜諾佛里，27歲確診罹患乳癌後兩邊乳房都遭切除。她在做了重建手術後創立這個品牌，因為她發現一般內衣根本不適合自己。
5週前才動過兩邊乳房預防性切除手術的24歲模特兒摩爾（Paige Moore）對於走秀這件事則說：「我覺得自己很性感，我覺得自己很美，且我感到很自豪，」「我就像這些疤痕一樣性感、令人讚嘆，我就在這裡，我活著且感覺很好，這些才是最重要的。」（譯者：中央社許湘欣）1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。