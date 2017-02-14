遊覽車車禍 生還者：來不及反應就翻車

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遊覽車13日晚間發生嚴重車禍，據傷者家屬轉述，事發前車上很安靜，突然一陣翻滾，還反應不及就感到全身疼痛；另一名傷者指出，感到車子突然不穩，下一秒很多人就被壓住。

國5接國3南下車道13日晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡。

北醫附醫收治3名患者，分別為63歲許姓女子、60歲黃姓女子及一名男性無名氏，院方指出，男性傷勢較為嚴重，右邊顏面骨折、左前臂骨折、左胸肋骨多處骨折合併氣血胸，插管中，生命跡象不穩定，目前有暫時回穩，但還在加護病房觀察。

另外2名女性，北醫表示，63歲女性右側肋骨骨折、左鎖骨骨折合併氣血胸，創傷分數16分；60歲女性則是右手肘挫傷、深度撕裂傷，創傷分數5分。

根據傷者家屬轉述，事發前旅行團一行人才剛吃飽飯上車，車上氣氛安靜，突然一陣翻滾，傷者還來不及反應，只感到全身都很痛，就被送到醫院。

台北慈濟醫院收治2名患者，分別為64歲李姓男子、56歲李呂姓女子，兩人為夫妻，到院時意識清醒，男子臉部嚴重撕裂傷，有明顯出血，胸腔右側四根肋骨骨折合併肺出血，右肩胛骨脫臼，經緊急處置後，生命跡象穩定，在急診做傷口初步處理，脫臼已復位，預計送至開刀房做進一步傷口處理並安排加護病房治療。

李姓女子臉部多處撕裂傷、肺挫傷，目前生命跡象穩定，預定送至開刀房做傷口處理，後續至普通病房觀察，治療時她向醫師表示，當時車子突然不穩就翻覆，很多人被壓在裡面，他們都是被拉出來的。

市立萬芳醫院共收治2男2女傷患，其中2人確定不治，另2人到院後緊急開刀急救，經整晚搶救雖未脫險，但女性傷者生命徵象變穩定，密切觀察中；男性傷者則有多重創傷與出血，生命徵象不穩，隨時有生命危險。

台北國泰總院、汐止國泰分別收治1名女性患者，根據警消資料，台北國泰為張姓女子、汐止國泰為蕭姓女子，院方指出，2人年紀均為50多歲，頭部外傷，目前意識清楚，正全力搶救中。

三總共收治1男1女傷者，46歲楊姓男子、53歲潘姓女子，男性為左側髖關節脫臼，昨晚已進行手術；女性左右兩側約10根肋骨骨折，擔心氣胸或血胸，先在加護病房觀察，目前兩人生命跡象穩定。

另有一名受傷的22歲戴姓女子，送至北市立聯合醫院仁愛院區。1060214

(中央社)