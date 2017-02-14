西洋情人節 亞洲部分地區很冷感

西洋情人節在亞洲部分地區受到冷落了，巴基斯坦法院禁止民眾在首都伊斯蘭馬巴德慶祝情人節，印尼學生發起抗議杯葛過節，不甘被閃的日本剩男團體籲情侶停止公開接吻。

此外，澳洲、馬來西亞與新加坡當局警告寂寞單身者小心日益猖獗的網路愛情詐騙。

在巴基斯坦，一年一度的西洋情人節愈來愈受到巴基斯坦年輕人歡迎，許多人利用這個機會贈送卡片、巧克力與禮物給情人表達愛意。

但伊斯蘭馬巴德高等法院卻做出裁決，禁止民眾在首都慶祝情人節，是這個視情人節為庸俗又不正經節日的保守穆斯林國家當局，試圖禁止過節的最新舉措。

法院做出裁決前，此案原告稱愛情被當成「幌子」，用來散布「放蕩、裸露與猥褻…與我們豐富的傳統與價值觀背道而馳」。

根據法新社，這份獲得伊斯蘭主義政黨認可的裁決書，也呼籲電子與印刷媒體停止宣傳情人節。

同時，在人口以穆斯林為主的印尼，泗水市有一群學生批評情人節只是鼓勵濫交的西洋節日，因此發起抗議活動。

抗議活動主辦人沙特亞（Pandu Satria）說：「如同我們在電視上所看到的，西洋情人節往往與隨意性交有關，這讓我們很害怕，因此發起抗議。」

數天前，日本一群稱為「革非同」（Kakuhido，意思大致是「讓女人無感男人的革命聯盟」）的剩男抗議團體也呼籲民眾不要當眾放閃，稱這讓他們心裡很不好受。

革非同公共關係主任秋元孝行（Takayuki Akimoto，譯音）向法新社表示：「我們的目標是擊垮戀愛資本主義。」

他說：「我們這種不尋求愛情的人受到社會壓迫，這都是某些人的陰謀，他們把沒有吸引力的男子視為次等或魯蛇，這讓我們覺得很糟，真的是不可原諒。」

馬來西亞、澳洲與新加坡當局也警告，騙取寂寞單身者錢財的網路詐騙案增加。

澳洲競爭暨消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission）副主席芮卡德（Delia Rickard）在聲明中表示：「網路騙子愈來愈狡猾，如果你要在這個情人節到網路尋找愛情，非常重要的是要能察覺警訊。」（譯者：中央社張曉雯）1060214

(中央社)