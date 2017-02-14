屏東國小齲齒率高達6成 牙醫進駐

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屏東縣政府教育處統計，102至104學年度健康檢查結果，國小一年級學童齲齒率從48%逐年上升到61%，屏東牙醫公會14日進駐鹽埔鄉仕絨國小，免費為學童診治。（屏東牙醫公會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月14日

屏東縣政府教育處統計，102至104學年度健康檢查結果，國小一年級學童齲齒率從48%逐年上升到61%，屏東牙醫公會今天進駐鹽埔鄉仕絨國小，免費為學童診治。

縣政府教育處102至104學年度健康檢查結果，國小一年級學童齲齒率從48%逐年上升到61%，每10名小一學童即有6名蛀牙，明顯偏高；牙醫公會表示，仕絨國小104學年度學童齲齒率一年級為60%，四年級為62.5%。

牙醫師公會指出，學童蛀牙有明顯的城鄉差距，鄉下地方隔代教養多，祖父母沒有良好口腔保健觀念，造成孩童沒有養成正確刷牙習慣，齲齒率因而居高不下。

屏東縣牙醫師公會今天起進駐鹽埔鄉仕絨國小，為牙醫師公會在屏東縣境內的第67個巡迴醫療站，仕絨國小為平地學校，牙醫師公會出錢出力建置診療椅等基本牙科設備，每月將前往健診2次。

屏東縣牙醫師公會理事長劉振聲表示，牙醫師進駐仕絨國小後，將提供學童口腔健康檢查，進行學童口腔衛生教育、協助學校推動落實學童養成良好的飲食習慣及餐後、睡前潔牙以及定期看牙醫等習慣，讓仕絨國小65名學童能正確運用貝氏刷牙法潔牙，降低齲齒率。

屏東縣牙醫師公會民國87年成立山地醫療團，認養屏東縣原住民鄉牙科醫療，19年來，山地牙醫巡迴醫療團從初期的10位牙醫師到現在已經增加為30多人的團體，目前在屏東縣偏鄉國中小學、原鄉衛生所及無牙醫鄉設置巡迴醫療站總計達67個。1060214

(中央社)