美台FTA 美學者：台須解決農業議題
多位華府學者認為，美國總統川普和中國國家主席習近平通電話，有助穩定兩岸與區域關係；至於美台簽FTA的可能性，有學者說，台灣須在經貿上展現願解決長期議題的雄心。
外交關係協會（CFR）今天在華府辦公室舉辦研討會，包括歐巴馬政府時代的白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）、CFR亞洲研究部主任易明（Elizabeth Economy）、華府智庫戰略暨國際研究中心經濟學者古德曼（Matthew Goodman）都正面看待川普回到「遵循美國的一中政策」立場。
有台灣媒體記者問，川普接下來究竟能如何強化台美關係？美台間是否有簽署自由貿易協定（ FTA）的機會？
古德曼認為，單從經貿角度來看，台灣未拿出一定程度的雄心壯志，展現想解決存在已久的美台經貿議題的決心，然而，川普執政，這些議題仍須解決。
他說，球目前是在總統蔡英文手上，「她必須決定是否要展現，尤其在農業議題上想有所推進的決心」，就像是日本當時決定加入跨太平洋夥伴協定（TPP）所展現的一樣。
他建議台灣必須把所有議題搬上談判桌，「不見得一開始（美台雙方）能完全同意所有政策」，但台灣必須展現即使面對艱難議題，仍有意願解決的態度，「現在還看不出有這跡象」；他相信，如果蔡總統執政團隊願意這麼做，「相信川普會更願意處理美台FTA。」
易明則說，不認為因為川普和習近平通話，台灣的未來就不再受關注，關鍵是這通電話對如何維持兩岸關係、美台關係與美中關係穩定的重要性；她期待川普能找到方法幫助台灣擴大參與國際組織，「這是台灣不論誰當總統都希望的」，而儘管過去美國的協助「不是那麼成功」，但她希望美國能持續嘗試。
另外，她也提到美台間更頻繁的政治接觸與官員往來，或軍事上的可能合作方式。1060214
(中央社)
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