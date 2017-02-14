美台FTA 美學者：台須解決農業議題

華府智庫CSIS經濟學者古德曼（右）13日指出，台灣若想與美國簽訂FTA，總統蔡英文的執政團隊必須展現尤其是在農業議題上想有所推進的決心。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 106年2月14日

多位華府學者認為，美國總統川普和中國國家主席習近平通電話，有助穩定兩岸與區域關係；至於美台簽FTA的可能性，有學者說，台灣須在經貿上展現願解決長期議題的雄心。

外交關係協會（CFR）今天在華府辦公室舉辦研討會，包括歐巴馬政府時代的白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）、CFR亞洲研究部主任易明（Elizabeth Economy）、華府智庫戰略暨國際研究中心經濟學者古德曼（Matthew Goodman）都正面看待川普回到「遵循美國的一中政策」立場。

有台灣媒體記者問，川普接下來究竟能如何強化台美關係？美台間是否有簽署自由貿易協定（ FTA）的機會？

古德曼認為，單從經貿角度來看，台灣未拿出一定程度的雄心壯志，展現想解決存在已久的美台經貿議題的決心，然而，川普執政，這些議題仍須解決。

他說，球目前是在總統蔡英文手上，「她必須決定是否要展現，尤其在農業議題上想有所推進的決心」，就像是日本當時決定加入跨太平洋夥伴協定（TPP）所展現的一樣。

他建議台灣必須把所有議題搬上談判桌，「不見得一開始（美台雙方）能完全同意所有政策」，但台灣必須展現即使面對艱難議題，仍有意願解決的態度，「現在還看不出有這跡象」；他相信，如果蔡總統執政團隊願意這麼做，「相信川普會更願意處理美台FTA。」

易明則說，不認為因為川普和習近平通話，台灣的未來就不再受關注，關鍵是這通電話對如何維持兩岸關係、美台關係與美中關係穩定的重要性；她期待川普能找到方法幫助台灣擴大參與國際組織，「這是台灣不論誰當總統都希望的」，而儘管過去美國的協助「不是那麼成功」，但她希望美國能持續嘗試。

另外，她也提到美台間更頻繁的政治接觸與官員往來，或軍事上的可能合作方式。1060214

(中央社)