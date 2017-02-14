蝶戀花負責人至二殯上香 家屬難過無言

蝶戀花旅行社負責人周繼弘在旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽陪同下，至第二殯儀館向死者上香。（杜宜諳攝）

蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）與旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽（左）說明。（杜宜諳攝）

蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）在中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽（左）向家屬（中）鞠躬道歉。（杜宜諳攝）

死者家屬在靈堂旁泣不成聲。（杜宜諳攝）

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽(右二)，到第二殯儀館向家屬說明。(王超群攝)

國道五號交通事故罹難者靈堂設於北市第二殯儀館懷源廳，蝶戀花旅行社負責人周繼弘在中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽陪同下，到第二殯儀館向家屬說明。

聞女兒電話痛哭趕到現場的劉崇基（已故）親家，對著媒體表示，親家兩夫婦感情很好，今早聽到女兒電話報訊才知道劉崇基兩夫妻趕上這趟悲傷的賞櫻之旅。

劉崇基的親家母說，聽到消息非常錯愕，直嘆人生無常。二殯一早就可看到懷源廳已由殯儀業者布置靈堂完妥，台北市長柯文哲預訂於11時親抵靈堂致祭，對此意外事故，由於太過重大突然，國人同感哀傷。

另外家屬休息區設於另一空間，對外不開放，只見台北市旅行社公會理事長吳志健在休息區內對已趕來的家屬說明權益，眾人神情悲傷。

(中時)