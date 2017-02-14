假贈與真購地 瓏山林董座林鴻堯遭判2年10月
《自由時報》創辦人林榮三么子、瓏山林公司董事長林鴻堯，被控以假贈與手法取得北市松山區西松段一塊土地，與員工吳明清及地主林國豐共犯偽造文書罪，台北地院今(14)日依偽造文書罪判林有期徒刑2年10月、吳明清1年7月、林國豐8月。本案可上訴。
檢方起訴，位於北市光復北路與八德路口土地，原為4名地主共有，2001年瓏山林公司透過「假贈與」手法，先由林姓地主贈與1/3000土地，以規避告知、徵詢共有人是否承購程序，順利取得「入場票」，進而主導土地買賣。
隨後，瓏山林再以2000多萬元買下林名下土地，再砸重金收購其他地主的土地，其中有一名地主質疑瓏山林為何可以擁有優先購地權，向高等行政法院提起訴訟，法院審理後認為林疑涉及刑事不法，向台北地檢署告發，另也有民眾向民陣「鏟土豪行動」舉發。案經檢方偵查起訴。
(中時)
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