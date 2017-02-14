馬克宏頻遭流言攻擊 黨秘書長控俄操控

法國總統候選人馬克宏（Emmanuel Macron）所屬政黨的秘書長說，民調領先的馬克宏最近遭俄羅斯媒體和來自俄國內部的網友鎖定攻擊，都是因為俄國意圖助他親俄的對手一臂之力。

路透社報導，「起步走」（En Marche）秘書長費朗德（Richard Ferrand）這番談話，是法國政黨首次直接指控俄國勢力試圖影響法國5月大選結果。

費朗德表示，莫斯科偏好極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和中間偏右候選人費雍（Francois Fillon）政策，他敦促政府採取措施，確保選舉不會遭「外國介入」。1060214

(中央社)