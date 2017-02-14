陸1月CPI年增2.5%

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中國大陸國家統計局今天公布，1月消費者物價指數（CPI）年增率為2.5%。

根據大陸國家統計局今天上午在官網新公布的「居民消費價格變動狀況」，1月CPI年增率2.5%、月增率1.0%。

大陸國家統計局城市司高級統計師繩國慶解讀，1月份CPI月增率1.0%，漲幅比2016年12月擴大0.8個百分點。一是受節日因素影響，二是寒假和春運期間出行人員增多，交通和旅遊價格上漲明顯，三是大陸成品油調價影響。

他還提到，1月份1.0%的CPI月增率，比2016年和2015年春節所在月份的月增率分別低0.6和0.2個百分點，主要是受暖冬影響鮮菜價格，月增率遠低於前兩年春節月份。

繩國慶說，1月CPI年增率2.5%，漲幅比2016年12月擴大0.4個百分點。主要受交通和通訊價格、旅遊價格、食品價格3種類別的影響，上述3項合計影響CPI年增率擴大約0.35個百分點。

另一方面，根據測算，在1月份CPI年增率中，2016年價格上漲的「翹尾影響」約為1.5個百分點，新漲價影響約為1.0個百分點；2月份由於「春節錯月」和上一年同期基數較高，「翹尾影響」將明顯下滑。1060214

(中央社)