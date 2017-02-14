翻覆遊覽車公司負責人：還在了解

國道5號翻覆遊覽車所屬的友力通運公司黃姓負責人今天說，相關事情還在了解，對於司機和案情也都不清楚，桃園監理站人員也來了解相關狀況。

國道5號遊覽車翻覆，遊覽車所屬的友力通運有限公司位於桃園市新屋區校前一街。

黃姓負責人今天上午剛到公司上班，只說相關事情還在了解，對於司機和案情也都不清楚；不過，一早公司外面，已有桃園監理站人員在門口等他，後來進公司了解相關事宜，隨後，黃姓負責人趨車前往台北。1060214

(中央社)