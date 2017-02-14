聯合國強烈譴責北韓試射導彈 川普也反彈
聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)強烈譴責北韓最近的彈道飛彈試射，同時美國總統川普也表示會強烈回應北韓試射的舉動。
據《美聯社》報導，北韓一再藐視聯合國安理會禁止其發展核武和試試射飛彈的決議，造成朝鮮半島地區的緊張局勢。
《法新社》報導，13日聯合國安理會一致譴責北韓近期展開的飛彈試射，並威脅將「採取進一步重要的措施」反制北韓。
安理會成員國，包括北韓盟友中國在內，都認為試射飛彈「嚴重違反」聯合國決議。
北韓試射飛彈被視為挑戰川普，金正恩對於核武的野心，一直困擾美國多年，川普回應說，北韓是一個大大的問題，我們必須強有力的處理它。
南韓則譴責試射飛彈已經造成「嚴重的軍事和國安威脅」。
美國、日本和南韓都要求聯合國13日召開緊急安理會，將北韓再次試射飛彈議題排入議程。
(中時電子報)
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