台灣交通亂象多 他直指2原因
台灣汽機車密度高且交通亂象多，有駕訓班教練直批「台灣駕駛道德感低落」，就算在課堂播出驚悚車禍影片，對學員的「藥效期」也只有7天。而在台生活16年的作家Ben Goren，近日也針對台灣交通文化撰文，分析台灣交通事故頻發主要有2大原因。
首先是台灣騎士與駕駛技術不佳。台灣騎士對機車認知大多來自於家庭，包括手握後照鏡、站腳踏板，或自行車騎上人行道或逆向騎乘、家長放任無照駕駛等，許多駕駛的道德壞習慣便是從小養成，目的就是尋求最少阻礙的快速通行捷徑，而這正是造就台灣機車騎士與汽車駕駛鑽車、忽視交通號誌、以及沒打方向燈而隨意變換車道、轉彎等交通亂象最大主因。
再加上台灣人行道與車道分界不明，以及政府為緩解交通而增建的高速公路、大型林蔭大道，反而鼓勵了全台汽機車數量增加副作用，交通管理環境的缺失透露出，「台灣人想要更安全、更整潔、更有效的街道，但他們往往不願意犧牲任何短暫的方便與舒適來實現」。
(中時電子報)
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