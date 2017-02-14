台灣交通亂象多 他直指2原因

每逢連續假期國道湧車流。圖為國道1號台北圓山段春節返鄉車潮。（本報系資料照/張鎧乙攝）

台北橋的機車瀑布，曾為國外媒體報導焦點。若台灣的交通安全要得到根本改善，城鎮建築環境應該重新定位，並非僅便於大多數車輛使用，而是方便行人、大眾公共交通和小型車輛通行。（中視提供）

台灣汽機車密度高且交通亂象多，有駕訓班教練直批「台灣駕駛道德感低落」，就算在課堂播出驚悚車禍影片，對學員的「藥效期」也只有7天。而在台生活16年的作家Ben Goren，近日也針對台灣交通文化撰文，分析台灣交通事故頻發主要有2大原因。

首先是台灣騎士與駕駛技術不佳。台灣騎士對機車認知大多來自於家庭，包括手握後照鏡、站腳踏板，或自行車騎上人行道或逆向騎乘、家長放任無照駕駛等，許多駕駛的道德壞習慣便是從小養成，目的就是尋求最少阻礙的快速通行捷徑，而這正是造就台灣機車騎士與汽車駕駛鑽車、忽視交通號誌、以及沒打方向燈而隨意變換車道、轉彎等交通亂象最大主因。

再加上台灣人行道與車道分界不明，以及政府為緩解交通而增建的高速公路、大型林蔭大道，反而鼓勵了全台汽機車數量增加副作用，交通管理環境的缺失透露出，「台灣人想要更安全、更整潔、更有效的街道，但他們往往不願意犧牲任何短暫的方便與舒適來實現」。

(中時電子報)