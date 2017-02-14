軍警罷工 巴西地方商業損失大
巴西聖埃斯皮里圖州商業聯盟指出，州內公共治安危機為暫停營業的商家造成損失金額上看巴西幣3億元（1巴西幣=9.99新台幣）。
此金額還不包括至少300家商店遭暴民破壞和劫掠的損失約3000萬元。自4日起，僅州府維多利亞（Vitoria）就有200家商店遭受攻擊，多數為銷售3C電子產品、珠寶首飾和服飾等商店。
聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo）商業聯盟指出，州內軍警罷工和街頭不安全的氣氛，導致商店每歇業1天造成約4500萬元的商業損失。
除了商業外，服務業與觀光業也因遊客取消旅館訂房和出席重要展銷活動，連帶受池魚之殃。
聖埃斯皮里圖州有1萬名軍警，為爭取調薪罷工10天，經巴西聯邦政府居中斡旋後，今天維多利亞都會地區民眾的生活作息總算大幅度恢復正常，公車正常運作，銀行和彩券行大排長龍。
聖埃斯皮里圖州政府指出，今天公共部門正常作業，學校恢復上課，醫院維持緊急醫療服務。
州公共安廳指出，今天有1192名軍警復工，正常作業為每天2000名軍警上街執勤務。1060213
(中央社)
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