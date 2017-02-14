美國最高水壩修復 至少花數十億台幣

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歐羅維里湖水壩（Lake Oroville Dam）的緊急洩洪道因龜裂疏散20萬人，官方估計龜裂部位修復得斥資1億至2億美元不等，至於修復時間得拖延至今年春雨季結束。

歐羅維里湖水壩的緊急洩洪道龜裂，有關單位原預判，可能導致大水湧入羽毛河（Feather River），使多個鄉村聚落氾濫成災而下令疏散20萬人，目前情勢雖然趨緩，仍不敢掉以輕心。

這起疏洪釀災的意外，起因於連續數年加州飽受乾旱，不過今年自1月20日起，連續幾天的豪大雨使歐羅維爾湖水壩水位暴漲，必須調度緊急洩洪道洩洪。

不過洩洪水勢強勁，以致混凝土結構的疏洪道難承受，龜裂200英尺（60公尺）、30英尺（9公尺）見方的破口，若因此導致水壩崩塌，後果難料。1060214

(中央社)