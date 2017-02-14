國道車禍分兩梯次招魂 石碇交流道管制

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國道5號接國道3號南下路段昨晚發生32死嚴重車禍。國道警察隊今天表示，下午1時、3時各有招魂儀式，將視情況在石碇交流道實施管制。

國道5號接國道3號南下車道昨天晚間發生嚴重車禍也造成32名乘客罹難，目前肇事車輛已停放在國道工務段，車體嚴重變形、車頂掀開、車內血跡斑斑，上午11時30分許台北地檢署檢察官將到場勘驗車體。

國道公路警察局第九警察隊木柵分隊副大隊長姚舜雄表示，下午1時、3時分別有2場招魂儀式，屆時將視情況在石碇交流道進行交通管制，呼籲民眾注意路況。

姚舜雄也說，這起路段在民國104年間也曾發生事故，造成1人死亡、1人受傷。由於事故路段為彎道，是否有設計不良的疑慮，仍待由權責單位交工局了解，全案由檢察官指揮偵辦中。1060214

(中央社)