強忍粉絲做「這件事」 唐從聖：我忍住沒有動手

唐從聖對於屢被粉絲誤認大感無奈 。(圖/唐從聖臉書）

藝人唐從聖以模仿走紅演藝圈，所到之處常被粉絲索討簽名和合照，昨天在新加坡知名餐廳用餐時，不外乎仍被員工認出來，當對方詢問「小馬！我能跟你拍張照嗎」，讓他當下臉都綠了。

唐從聖常在臉書與粉絲分享趣事。(圖/本報系資料照）

他表示用餐時就注意到服務員偷瞄他，還不時對他露出燦笑，徘徊許久後走過來表示是他節目的忠實粉絲，不僅傾訴愛慕之意，還誇讚他會唱歌又會搞笑，讓唐從聖感動不已，不過未料對方開口竟說出「小馬！我能跟你拍張照嗎」，讓他當下完全愣住，縱使否認非小馬本人，對方依舊不相信，讓他大感無奈。

最後唐從聖提醒自己「Blue Monday要有正能量」，便禮貌性配合對方拍照，但仍不忘開玩笑表示「因為在公共場所我忍住了，才沒有對她動手」，但另他無言的是小馬明明就是「光頭」，為何這麼明顯的特徵也分辨不出來。

(中時電子報)