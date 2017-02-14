遊覽車翻覆 國泰初估：將理賠2400萬元

國道賞櫻團遊覽車翻覆，國泰人壽暨國泰產險啟動快速理賠服務機制，經比對資料後指出，16位為國泰人壽保戶，其中13位已經罹難、3位為傷者，且其中一位罹難者同屬國泰產險保戶，初估理賠金額約2400萬元。

國泰人壽資深副總林昭廷表示，由於受傷及罹難人數眾多，除向本次事件受難民眾與家屬致上慰問外，國泰人壽於第一時間成立緊急應變小組，隨時掌握最新狀況，同時派遣服務人員及志工前往各醫院協助慰問、關懷，儘速確認傷情狀況，並提供住院醫療預付金及快速理賠服務。

(中時)