醉誇張！爬上公務車還扯斷雨刷

簡姓醉漢準備扯斷公務車雨刷。(嚴姓駕駛提供)

用力扯斷雨刷後，隨即將它丟往一旁魚池。(嚴姓駕駛提供)

昨五點多在執行勤務的垃圾車，遭簡姓醉漢扯斷雨刷。(高錦如翻攝)

醉誇張！昨傍晚5點多一名簡姓男子疑心情不佳喝酒，除擋住正執行勤務的垃圾車，還爬上車頭示威，甚至當場扯斷兩根雨刷並丟往一旁的魚池，嘉義縣民雄警分局大美派出所員警殷任辰獲報前往了解，赫見是一名毒品通緝犯，當場逮個正著。

「根本不認識，無冤無仇，很錯愕，從事清潔隊10多年來，頭一次遇到這樣的人。」大林清潔隊嚴姓駕駛說，遠遠就看到他顛頗顛頗的走來，原要閃開，但來不及迴轉，他就直接擋在車前，還爬上車頭，隨後就是用力扯斷雨刷，還把雨刷丟往一旁魚池裡，讓他當場傻眼。

員警殷任辰表示，簡男疑心情不佳喝酒，連到現場問原因，他也胡言亂語，但請他報個資，卻講得相當清楚，讓他覺得怪異，並通報所內員警幫忙協助調查，驚見是一名有毒品前科的通緝犯，隨即銬上手銬，當場逮獲。

(中時)