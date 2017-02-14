國道遊覽車翻覆意外 朱立倫：建請相關單位檢討
國道遊覽車翻覆意外，造成32死12傷，其中14名為新北市民，其中10名往生、4名傷者，包括領隊與司機。新北市長朱立倫今對此事表達沉痛哀悼與不捨，也感謝警消、醫護人員辛勞。他也提及，後續將建請交通部、國道等相關單位對遊覽車行車安全檢討，確保國人安全。
朱立倫今日中午將至內湖三總等醫院慰問。社會局表示，將先發放給往生者1萬元慰問金、傷者5000元慰問金。而10名死者中，也包含司機與領隊，勞工局表示，將各自發放職業災害慰助金20萬，加上中央發放的重大死亡慰助金10萬元，合計30萬元。
朱立倫上午出席活動時表示，對此事表達沉痛的哀悼與不捨，包括內湖三總在內的幾個醫院慰問新北市民後續需要協助的部分，社會局也會動用愛心基金跟社會資源，協助家屬度過難關；待靈堂成立後，他也會前往表達慰問。他也提及，昨晚總動員100多位警消及救護人員，對他們辛勞表達感恩，
朱立倫也提及，他也希望後續包括交通部、觀光局、國道等相關單位都可以做檢討，看有什麼我們需要的改進，一起來努力。
另，社會局表示，新北市訂有市民意外救助，一般民眾往生為15萬元，如果中低收入戶者30萬元、低收入戶為50萬元。
(中時)
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