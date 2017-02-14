哀！一男傷患不治 蝶戀花大車禍釀33死

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國道5號的蝶戀花遊覽車事故現場。(圖/本報系資料)

最新消息，國道5號遊覽車事故再添一死，台北市萬芳醫院於10:35宣告，其中一名男性傷患經急救後不治。更新統計，蝶戀花大車禍已釀33死。

國道嚴重車禍，死亡人數再添一人，萬芳醫院表示，孫姓男性傷者受傷嚴重，身上有多重創傷及出血，器官亦出現多重衰竭，昏迷指數只有三，經手術後狀況仍十分危險，不幸於上午宣佈不治。

萬芳醫院副院長白冠壬表示，另一名送至萬芳救治的陳姓女傷患有顱內出血、兩側血胸及多處骨折，經手術後，病情相對穩定，但因患者傷口疼痛，目前給予鎮定劑穩定病情，在加護病房持續觀察救治。

(集團連線報導)