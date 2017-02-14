美通過梅努欽任命 8年來首位華爾街老將成財長

川普(左)和梅努欽握手。(美聯社)

美國參議院以53對47票的的比率，通過美國總統川普(Donald Trump)提名的財經部長人選史蒂芬·梅努欽(Steven Mnuchin)的任命，梅努欽將會負責執行川普承諾的稅務改革、財經規定鬆綁以及經濟外交等政策。

根據路透社(Reuters)報導，梅努欽預計周一將正式宣誓上任，他將成為八年來第一位來自華爾街的財務部長，八年前發生的金融危機後美國銀行家就很少被選為部長人選。

梅努欽上任後馬上就要處理美國債務上限的問題，因為3月15日暫停調整上限的期限就會到期。梅努欽也將會參加3月17日的G20財政部長會議，屆時他將必須回答其他國家部長對川普政府日益明顯的貿易保護主義、所提出的問題。

美國國會議員、遊說加和商業團體也將會期待梅努欽可提供川普提出的稅務改革政策中、尚未公佈的細節，也希望梅努欽能處理美國和中國、墨西哥等貿易夥伴之間因川普的「美國優先」政策而變得相當敏感的關係。

前財務部和聯邦儲備系統官員Edwin Truman說，梅努欽面臨的最艱難的任務是，在國會解決龐大的稅務改革問題，因為川普政府希望能夠降低企業稅率，並且實施新的邊境稅調整系統以刺激美國商品出口。

(中時電子報)