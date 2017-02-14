國5遊覽車車禍 學生1死1傷

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國道5號13日晚間發生嚴重遊覽車車禍，教育部今天表示，據查旅行團有兩名學生，1人死亡1人受傷，教育部已協助聯繫家屬和處理後續事宜。

國道5號13日晚間發生嚴重遊覽車車禍，車上是由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團。

教育部今天表示，經查旅行團有兩名學生，其中1人不幸去世，1人受傷就醫，目前已有家屬陪同。

教育部長潘文忠今天本來排定要南下屏東視察各級學校，但一早到高鐵車站時，臨時更改行程，回部內開會關心學生狀況，預計下午才會抵達屏東繼續行程。1060214

(中央社)