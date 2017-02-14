川普旅禁又踢鐵板 維吉尼亞1法官也擋

美國總統川普的旅行禁令遭西雅圖的聯邦地院法官及舊金山的上訴法院擋下後，今天又有1位維吉尼亞的聯邦法官，裁定暫緩川普的行政命令。

路透社報導，1位維吉尼亞的聯邦法官，今天提出一道初步的禁制令，暫緩川普對7個穆斯林為主國家國民的旅禁，這也是最新一樁跟川普唱反調的司法進展。

聯邦地方法官布林克馬（Leonie Brinkema）的裁定，是回應維吉尼亞州所請。布林克馬寫說，政府回應說，除了行政命令，「並無證據」支持其移民和旅遊限制。（譯者：中央社陳亦偉）1060214

(中央社)